Лурье отреагировала на приговор суда о выселении Долиной

Социолог Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, неожиданным образом отреагировала на известие о выселении артистки, пишут «Аргументы и факты».

25 декабря Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

Певица и социолог на заседании не присутствовали, их интересы представляли адвокаты.

Журналисты позвонили покупательнице и попросили ее прокомментировать решение суда.

«Я еще ничего не знаю», — коротко ответила Лурье.

Ранее сообщалось, что Полина и ее адвокат эмоционально отреагировали на решение Верховного суда по делу о спорной квартире. Они открыто выразили свою радость, юрист не смогла сдержать слез.