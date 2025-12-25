Раскрыта реакция Долиной на решение суда

Адвокат российской певицы Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала, как артистка отреагировала на решение суда. По ее словам, исполнительница уже ознакомилась с вердиктом.

— (Долина — прим. «ВМ») написала «Спасибо», — сообщила адвокат.

При этом ключи от квартиры певица пока не передала покупательнице Полине Лурье, поскольку Долина и ее родственники все еще числятся в регистрационном учете.

Кроме того, точные сроки выселения пока неизвестны. Как сообщила Пухова, они не намерены затягивать этот процесс. Лурье было отправлено мировое соглашение, согласно которому артистка должна покинуть жилье до 10 января 2026 года, передает Telegram-канал Super.ru.

По другой информации, Лариса Долина должна срочно покинуть пятикомнатную квартиру в Хамовниках, так как решение суда о выселении вступает в силу немедленно. Если она этого не сделает, то принудительным выселением артистки займутся приставы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, специалист в сфере недвижимости, член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Кваша.