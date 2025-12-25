Адвокат Лурье сделала заявление о выселении Долиной из квартиры

Певица Лариса Долина должна незамедлительно выехать из своей бывшей квартиры. Об этом заявила по итогам слушаний в Мосгорсуде адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, купившей у артистки жилье, передает корреспондент «Ленты.ру».

На выселение ей дается пять дней. В противном случае приставы вынесут вещи певицы, даже в ее отсутствие, и передадут их на ответственное хранение, уточняет ТАСС.

Принудительное выселение также подразумевает отключение коммуникаций и опечатывание квартиры. Долина также должна подписать акт приема-передачи недвижимости.

Долина просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать свои вещи, однако Лурье не согласна на такую отсрочку.