Суд определил сроки выселения Долиной из квартиры Лурье

Мосгорсуд в четверг, 25 декабря, постановил выселить известную певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Полиной Лурье и Ларисой Долиной и направил дело на новое рассмотрение. Право собственности на квартиру в столичных Хамовниках было оставлено за покупательницей.

СМИ: Долина и Лурье не приехали на заседание суда по выселению певицы

ВС РФ также указал, что Лариса Долина находится в квартире, которую она продала Полине Лурье, незаконно.

По данным агентства, постановление о выселении исполнительницы из квартиры вступает в силу немедленно.

Ранее адвокат певицы заявила на заседании, что Долина готова добровольно покинуть жилье до 10 января. По ее словам, исполнительнице требуется времени на сбор и вывоз вещей.

Представитель Лурье, в свою очередь, попросила суд немедленно выселить Долину, так как ее клиенту негде проживать.