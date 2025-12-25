Стало известно о недвижимости Реввы на сотни миллионов рублей

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва владеет роскошной недвижимостью в России, ОАЭ и на Кипре общей стоимостью в сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, артист зарегистрирован на западе Москвы в квартире, расположенной на 19 этаже жилого комплекса «Крылатские огни». Ее площадь составляет 107 квадратных метров, а рыночная стоимость — более 50 миллионов рублей. В свою очередь, у его жены Анжелики есть собственные апартаменты метражом почти 250 «квадратов» на 57 этаже ЖК Neva Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Подобная недвижимость в этом комплексе продается за 160-170 миллионов рублей. Журналисты предполагают, что квартира была куплена в качестве инвестиции для сдачи в аренду — сейчас подобные объекты обходятся квартиросъемщикам приблизительно в 750 тысяч рублей в месяц.

В Подмосковье в коттеджном поселке «Павлово-2» у Реввы находится особняк площадью 582 квадратных метра с бассейном, спортзалом, гостевым домом и садом. Интерьер дома выполнен в классическом стиле, он отделан мрамором и украшен лепниной. Известно, что в 2022-м особняк пытались продать за 250 миллионов рублей, однако затем передумали избавляться от него и решили оставить «про запас».

В 2009 году Анжелика Ревва стала одним из трех соучредителей ТСЖ сочинской новостройки комфорт-класса «Быхта 41/2», расположенной неподалеку от берега Черного моря. Стоимость двушек в этом ЖК недавно оценили в 41 миллион рублей.

Что касается зарубежной недвижимости, Ревва является владельцем апартаментов в небоскребе Address Beach Residences на Джумейра Бич в ОАЭ с видом на море. Их цена сейчас составляет около 300 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей). Помимо этого, несколько лет назад семья звезды обзавелась виллой на Кипре площадью 500 «квадратов». Объект с бассейном, причалом и гостевым домом находится в Лимасоле на участке 40 соток. Риелторы считают, что такая недвижимость может стоить три-четыре миллиона евро (приблизительно 279-372 миллиона рублей).

Ранее Александр Ревва заявлял, что намерен купить дочерям собственное жилье.