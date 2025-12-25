Долина рискует оказаться в «черном списке» риелторов

Певица Лариса Долина рискует попасть в негласный «черный список» риелторов после громкого судебного процесса по квартире. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» агент по недвижимости Роман Вихлянцев.

По его словам, после резонансной истории, которая широко обсуждалась в обществе, большинство профессионалов рынка предпочтут избегать сотрудничества с артисткой. Как уточнил Вихлянцев, с артисткой «теперь точно мало кто захочет иметь дело». Он подчеркнул, что еще никогда сделка с недвижимостью и ее последующее оспаривание не вызывали такого общественного резонанса.

Эксперт отметил, что на сотрудничество могут согласиться лишь единичные агенты, которые будут рассматривать эту ситуацию как способ привлечь к себе внимание.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что московский городской суд может выделить Долиной срок от двух недель до одного месяца для освобождения «спорной» квартиры. По его оценке, у артистки все еще сохранялся шанс урегулировать ситуацию через двустороннюю реституцию, предложив выкупить жилье с учетом неустоек и компенсаций. Однако никаких конкретных шагов в этом направлении со стороны защиты Долиной предпринято не было, что адвокат счел стратегическим провалом.