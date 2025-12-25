Российская певица призвала выселить Долину из России

Российская певица Виктория Цыганова прокомментировала сообщения о том, что Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Цыганова раскритиковала коллегу за попытки цепляться за недвижимость, которую у нее купила Полина Лурье.

«Года проживания в чужой квартире ей мало, просит еще пару месяцев на сбор вещей», — возмутилась певица.

Артистка выразила надежду на то, что по итогам предстоящего судебного заседания будет принято решение о принудительном выселении Долиной.

«Таких, как Долина, надо выселять не только из квартиры, а из России. Не нужны нам мимикрирующие аферисты», — заключила Цыганова.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина захотела остаться жить в проданном ею жилище в центральном столичном районе Хамовники еще на несколько месяцев. Исполнительница сослалась на то, что не успевает собрать свои вещи, отметив, что ей нужно для этого больше времени.

Долина решила взыскать деньги с Лурье

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.