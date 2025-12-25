Неверные мужчины и бездетность: как живет актриса Елена Лядова

Звезда «Левиафана» Елена Лядова известна как одна из самых закрытых звезд российского шоу-бизнеса: она не откровенничает о своем браке с Владимиром Вдовиченковым и прошлых романах, хотя не раз переживала серьезные предательства. Starhit вспомнил историю артистки в день ее 45-летия.

Учеба и становление карьеры

Елена Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске, однако в первый класс пошла уже в Одинцово. Стать актрисой она хотела с детства, из-за чего сразу после школы отправилась подавать документы в «Щепку». По конкурсу Лядова уже не проходила и даже намеревалась забрать документы, когда ее остановил Борис Клюев: артист подсказал, что поступить можно на платной основе.

«Печально очень, когда уходят знаковые люди из твоей жизни. Клюев классный! Мы его все очень любим! И он любил студентов. Борис Владимирович — прекрасный пример любви к жизни, к профессии, к женщинам, к еде, ко всему…», — заявляла Лядова после смерти Клюева в 2020 году.

В стенах Щепкинского училища студентка познала на себе метод кнута и пряника. Римма Солнцева могла запросто задеть чувства подопечных, а вот Клюев, наоборот, чаще хвалил.

Карьера актрисы началась в Московском ТЮЗе. За роль Стеллы в спектакле «Трамвай "Желание"» она удостоилась «Золотой маски», однако со временем поняла, что ее больше привлекает кино и его инструменты.

«Именно этот вид искусства меня задевает как зрителя, поэтому и импонирует больше. В театре ты очень долго живешь с ролью, а для меня органичнее сделать дело и забыть. Мне необходимы свежие впечатления, новые партнеры, материал», — отметила Елена.

Впервые Лядова появилась на экране в картинах «Космос как предчувствие», «Солдатский декамерон». Роль в «Собаке Павлова» принесла ей награду фестиваля «Амурская осень». Позднее артистка появилась в картинах «Братья Карамазовы», «Любка», «Инкассаторы» и «Везучая».

Роль Лядовой в фильме «Елена» удостоилась «Ники» и «Золотого орла», а за участие в «Географ глобус пропил» она получила шесть наград различных фестивалей. Следующие успехи — «Левиафан», «Орлеан», сериал «Измены», «Псих», «Вне себя и другие. Сейчас у Лядовой в производстве по меньше мере два фильма, которых фанаты ждут с нетерпением.

Неверные мужчины

В «Изменах» Лядова перевоплотилась в замужнюю женщину, которая крутит романы с тремя любовниками, однако в финале выясняется, что первым на этот путь ступил ее супруг. В реальной жизни артистка также пережила такое предательство.

Сразу после поступления в «Щепку» Елена стала встречаться с третьекурсником Ильей Исаевым. Сперва влюбленные скрывали отношения, однако, когда парень остался на ночь в общежитии, то уже утром весь этаж обсуждал пару. Студенты вместе готовились к занятиям, ходили в кино и театр, строили планы на будущее. Идиллия рухнула, когда Илья устроился в РАМТ.

«Недолго Лена встречала его после спектаклей — уже через пару месяцев тот нашел себе в театре новую пассию. Играя в любовь с двумя женщинами, свой выбор он сделал не в пользу Елены», — рассказывала одногруппница Исаева, отмечая, что Лядова после этого полностью ушла в учебу и закрылась.

Первое время Елена не просто не хотела вступать в новые отношения, но даже не принимала ухаживания. Поклонники же у нее были: например, Михаил Борисов. Впрочем, ни букеты, ни записки под дверь не помогли ему растопить лед в сердце артистки.

Через пять лет актриса познакомилась с Александром Яценко. По словам друга Александра, вместе артисты прожили семь лет, а расстались из-за измены артиста с молодой гримершей. Когда скрывать интрижку было уже невозможно, мужчина честно признался во всем Елене, собрал вещи и ушел.

Брак с Вдовиченковым

Владимиру Вдовиченкову не слишком везло в любви. Впервые он женился в 18 лет, но его супруга Виктория ушла к его более обеспеченному родственнику. Во втором браке с Анной Коневой он стал отцом, однако отношения распались. После переезда в Москву мужчина начал актерскую карьеру, но первые успехи способствовали разладу с третьей избранницей — Натальей Давыдовой.

В 2004 году артист начал жить с Ольгой Филипповой, которая родила от него дочь Веронику. После 10 лет совместной жизни Вдовиченков в пылу ссоры ушел и от нее. И хотя Филиппова не отрицала, что союз дал трещину гораздо раньше, по ее мнению, разлучил пару именно фильм «Левиафан».

На съемках картины Владимир познакомился с Лядовой. Артиста девушка покорила не с первого взгляда, но уже вскоре он понял, что Елена Ч особенная.

«И вдруг оказалось, что я обрел родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться… С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд», — рассказывал Вдовиченков.

Поклонники были в восторге, а вот Филиппова негодовала, что узнала о новой женщине своего бывшего от знакомых. Терзала ее и другая обида: Владимир ее убеждал, что не хочет жениться из-за прошлого негативного опыта, однако Лядовой сделал предложение всего спустя несколько месяцев после первого появления на публике.

«Когда у нас возникли отношения, года три-четыре я вызывал недоверие у отчима Елены, который ей как отец. Он очень ревностно относился, говорил, что я не их человек. Но спустя какое-то время сказал мне: "Володька, я вижу, что моя дочка улыбается. Давным-давно не видел ее такой счастливой". И принял меня», — рассказывал актер.

Супруги нередко вместе снимались в кино, а Елена впоследствии стала агентом мужа. Пара казалась идеальной, однако актеры были скупы на откровения, особенно если речь касалась возможных детей.

Лядовой несколько раз приписывали беременность: на премьере фильма «Салют-7» поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Когда в январе 2021 года появилась новость, что актрису госпитализировали в связи с обострением гинекологического заболевания, нашлись те, кто увидел в этом причину отсутствия детей. Однако Вдовиченков опроверг слухи — тогда он подчеркнул, что его жена находится дома и с ней все в порядке.