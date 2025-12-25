Судьба Саши Савельевой: уход из «Фабрики», неудачные романы и тяжелые роды

В начале 2000-х Саша Савельева стала известной благодаря группе «Фабрика», где она выступала 16 лет. После рождения сына она ушла из коллектива, чтобы посвятить себя семье. Издание Starhit рассказало, что сейчас известно о певице.

Саша появилась на свет в Москве в семье, где оба родителя были учеными. С юных лет она проявляла интерес к музыке и фигурному катанию. После окончания музыкальной школы имени Дунаевского она продолжила свое образование в «Гнесинке», где впоследствии организовала свою собственную музыкальную группу.

В 2002 году Савельева приняла участие в проекте «Фабрика звезд», где она вместе с Ириной Тоневой, Сати Казановой и Марией Алалыкиной заняла второе место. После того как Мария покинула группу, коллектив стал состоять из трех участниц. Песни «Про любовь», «Море зовет» и «Лелик» сделали «Фабрику звезд» популярной.

В 2010 году Сати Казанова ушла в сольное плавание, а ее место заняла Екатерина Ли. Однако спустя три года Екатерина покинула проект из-за травмы, и ее сменила Саша Попова. В 2016-м Савельева выпустила сольные песни «Воскреси меня» и «Я выбрала тебя», а также снималась в кино и вела шоу о фехтовании.

Саша встречалась с Александром Асташенком и Денисом Шашкиным, но серьезные отношения начались с Алексеем Ягудиным на съемках «Ледникового периода». Однако из-за гастролей пара рассталась. 23 февраля 2009 года Савельева познакомилась с Кириллом Сафоновым, и в 2010-м они сыграли свадьбу в Екатерининском зале усадьбы Царицыно. В 2013 году у них родился сын Леон.

Беременность протекала тяжело, и Саша родила в Москве 27 марта 2013 года. В июне 2019 года Савельева объявила об уходе из «Фабрики», чтобы посвятить себя семье.

Сегодня Саша наслаждается ролью жены и матери, но продолжает творческую деятельность: записывает песни, участвует в шоу и делится откровениями о браке и материнстве.