Раскрыт порядок принудительного выселения из квартиры Долиной

На выселение из квартиры дается пять дней. Порядок исполнения судебного решения по делу певицы Ларисы Долиной раскрыл Telegram-канал Mash.

В случае, если Мосгорсуд 25 декабря примет соответствующее решение по иску Полины Лурье к Долиной, но артистка добровольно не освободит жилплощадь, то квартиру опечатают, отключат все коммуникации, а свои вещи она сможет забрать только по описи.

По словам Лурье, она не получила ключей от квартиры и не знает, в каком она состоянии.

Решение суда о принудительном выселении вступает в силу немедленно.

Долина просила остаться в квартире до 1 марта, так как не успевает собрать свои вещи, однако Лурье не согласна на такую отсрочку.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Полины Лурье о принудительном выселении певицы. Заседание назначено на 16:00 по московскому времени.