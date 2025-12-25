Не только Долина: кто еще попрощался с популярностью в 2025 году

Продюсер Павел Рудченко рассказал, кто из российских артистов потерял популярность в 2025 году. Как сообщает News.ru, свой вес в шоу-бизнесе теряют Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Люся Чеботина, а также артисты лейбла Black Star.

Он отметил, что проблемы Киркорова со здоровьем отразились на его гастрольной деятельности, а артистов Black Star и вовсе «практически не видно».

При этом на фоне таких тенденций сохраняется устойчивый спрос на концерты других звезд. Например, интерес публики не угасает к Сергею Жукову и Григорию Лепсу. Кроме того, в уходящем году самым громким именем российского шоу-бизнеса останется Надежда Кадышева

«Из молодых исполнителей выделился Ваня Дмитриенко, который абсолютно заслуженно поднял сумму гонораров за свои выступления. Второе дыхание открылось у Булановой: ее творчество стало более востребованным в 2025 году», — добавил Рудченко.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой исполнительницей отечественной эстрады. Она установила планку гонорара в 50 млн рублей за один концерт.