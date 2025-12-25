«У тебя не самая тяжелая жизнь»: внука Пугачевой поддержали поклонники

Никита Пресняков намекнул, что дела на чужбине идут из рук вон плохо, хотя в Москве у певца остались миллионы.

34-летний внук Аллы Пугачевой под конец года поделился неутешительными выводами. 2025-й оказался для переехавшего в США Никиты Преснякова совсем не простым.

От музыканта ушла жена, Алена Краснова, дела с работой и деньгами обстоят неважно, и периодически появляются слухи, что артист вот-вот вернется в Москву. Владимир Пресняков проговорился о планах сына на жизнь в столице. По словам певца, Никита намерен служить в театре и реализовываться как актер. Однако сам Пресняков-младший опровергает информацию.

Несколько месяцев артист делал вид, что в эмиграции чувствует себя вольготно, но теперь перестал лукавить, признавшись, что дела идут печально.

«Жизнь коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно», — поделился он философской мыслью на своей странице в соцсети.

Поклонники всерьез обеспокоились за моральное состояние кумира и решили поддержать его в трудные времена.

«Ты сильный и со всем справишься. Обязательно!», «Без трудностей жизнь не бывает», «Откуда такие мысли», «Самое интересное еще впереди, красавчик», «У тебя не самая тяжелая жизнь», — пишут фолловеры.

Между тем, мать Никиты, Кристина Орбакайте, сейчас крайне редко упоминает о первенце. В ее блоге фигурируют фото с дочерью Клавой, которую певица балует регулярными путешествиями, красивыми нарядами и едой из фешенебельных ресторанов.