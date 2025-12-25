Пугачева трогательно обратилась к дочери и внучке: "Девочки мои"

Сегодня католический мир отмечает Рождество. Со светлым праздником своих поклонников поздравила Кристина Орбакайте. Певица вместе с дочерью Клавдией выложили в соцсетях видеообращение, записанное на фоне украшенных елок.

"Мы, девочки-католички, поздравляем всех с католическим Рождеством. Счастья, радости и удачи. И любви", - с улыбкой сказали Орбакайте с дочерью.

В комментариях возмущенные подписчики отметили, что нет никакого "католического Рождества". Праздник один, просто отмечается в разные даты католиками, протестантами и православными. Впрочем, большинство комментаторов были настроены более доброжелательно и поздравили звездное семейство в ответ.

Отметилась в комментариях и мама Кристины Орбакайте. Алла Пугачева трогательно обратилась к дочери и внучке.

"С Рождеством, девочки мои любимые", - написала легендарная певица в соцсети Threads*.

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена