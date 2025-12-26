Долина собрала аншлаг после своего выселения

Народная артистка Лариса Долина собрала полный зал на спектакле в Театре на Таганке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Певица играет одну из главных ролей в постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках не повлияло на сотрудничество Долиной со столичным театром. Вечером в пятницу на иммерсивный мюзикл, в котором Лариса Александровна играет Миссис Ловетт, были проданы почти все находившиеся в свободной продаже билеты.

Как сообщают журналисты, попавшие на представление зрители с большим интересом смотрят мюзикл и взаимодействуют со всеми артистами, включая Долину, которую встречают аплодисментами.

Лурье потребовала, чтобы Долина съехала из ее квартиры до 30 декабря

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса.