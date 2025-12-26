Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена, общественница и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, разругались за кулисами на съемках финала Высшей лиги КВН. На это обратили внимание очевидцы.

Поводом для ссоры послужил тот факт, что Мизулиной не понравилось, как ее муж сильно жестикулировал в эфире. Пара входит в список жюри КВН.

«Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов. <...> Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы, — рассказал очевидец в разговоре со Starhit. Однако почти сразу пара помирилась.

Отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной стали публичными в марте 2025 года, когда певец объявил о романе со сцены концерта в Москве, а осенью стало известно, что пара зарегистрировала брак в Донецке. Супруги регулярно появляются вместе на публичных мероприятиях.