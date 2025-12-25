Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

Российская певица Лариса Долина обязана подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Свириденко уточнила, что при выселении из квартиры в Хамовниках Долина должна подписать акт приема-передачи недвижимости.

Ранее Свириденко сообщила, что Долина выразила желание пожить в квартире в Хамовниках. По ее словам, артистка объяснила это тем, что не успеет собрать свои вещи.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — уточнила юрист.

Долина хочет еще пожить в квартире Лурье

До этого стало известно, что Долина может жить в спорной квартире до момента решения Мосгорсуда.