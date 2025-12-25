Долина хочет еще пожить в квартире Лурье

Певица Лариса Долина попросила разрешить ей еще некоторое время пожить в спорной квартире в Хамовниках. Ранее Верховный суд признал собственницей недвижимости Полину Лурье. Долина же намерена остаться там еще на несколько месяцев, приводит РИА Новости слова адвоката Лурье Светланы Свириденко. Просьба певицы связана с тем, что она не успевает собрать вещи.

Также стало известно, что вопрос принудительного выселения Долиной из квартиры будет решать Мосгорсуд. Заседание назначено на 25 декабря, оно начнется в 16:00.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее отдать все сбережения якобы для перевода на безопасный счет, а также продать квартиру. Певицу заверили, что сделка будет фиктивной.

После того, как покупательница попросила передать ей квартиру, Долина обратилась с заявлением в полицию. На недвижимость был наложен арест. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы и признал ее право собственности на жилье.

Долина дала первый сольный концерт после решения Верховного суда

Но Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций. Владелицей квартиры признали Полину Лурье. Верховный суд установил, что заблуждение певицы не может быть основанием для признания сделки недействительной. При этом экспертиза показала, что под влиянием мошенников певица не в полной мере отдавала отчет своим действиям.