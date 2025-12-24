Долина проигнорировала вопросы прессы после концерта в Москве

Народная артистка РФ Лариса Долина проигнорировала все вопросы журналистов, которые ждали ее на улице после концерта в одном из столичных баров, передает корреспондент ТАСС.

Охрана не подпускала представителей прессы к Долиной, однако вопросы журналистов артистка слышала. Не ответив ни на один из них, она села в машину и уехала.

На сольном выступлении публика тепло встретила артистку. На концертной площадке, рассчитанной на 92 места почти все места были заняты. Зал аплодировал после каждой песни, поклонники кричали "Браво!", певице дарили цветы. Гости подпевали Долиной, когда она протягивала им микрофон.

Дело о продаже квартиры Долиной приобрело общественный резонанс из-за того, что покупательница Полина Лурье лишилась жилья и отданных за него денег, поскольку артистка в судах изначально доказала, что оформила сделку под влиянием мошенников. 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, постановив, что собственность остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.