P. Diddy выступил с обвинениями в адрес судьи, который назначил ему срок

Шон «Дидди» Комбс подал новую апелляцию, требуя отмены обвинительного приговора и пересмотра тюремного срока. Как сообщает Radar Online, в новом ходатайстве защита музыканта резко раскритиковала судью Аруна Субраманиана, назвав вынесенное им наказание «драконовским».

Адвокаты Комбса настаивают на отмене 50-месячного приговора и освобождении рэпера либо, как минимум, на значительном смягчении наказания. В документах защита утверждает, что судья «перешёл границу» и фактически действовал не как арбитр, а как дополнительный присяжный, за что получил в жалобе определение «13-й присяжный».

Ведущий адвокат по апелляциям Александра Шапиро заявила, что при вынесении приговора судья опирался на обвинения, по которым Комбс был оправдан. Речь идёт о делах о секс-трафикинге и рэкете — по этим пунктам присяжные признали музыканта невиновным. При этом, по словам защиты, судья допустил возможность учитывать поведение Комбса, связанное именно с этими более тяжёлыми обвинениями, что, как утверждается, нарушает его конституционные права.

Комбс был признан виновным лишь по двум эпизодам — транспортировке людей с целью занятия проституцией. Юристы подчёркивают, что приговор должен основываться исключительно на этих пунктах. В более ранних апелляциях защита также утверждала, что Комбс не нарушал закон, поскольку якобы не организовывал поездки и не оплачивал услуги проституток.

