Стало известно, как встретили Долину на первом концерте после решения Верховного суда

Публика тепло встретила народную артистку РФ певицу Ларису Долину на ее первом сольном концерте после решения Верховного суда о спорной квартире, передает корреспондент ТАСС. Выступление проходит в одном из баров в центре столицы.

"Что ж, спасибо всем, что пришли. Я желаю всем замечательного вечера с прекрасной музыкой. Я попробую подарить вам хорошее настроение", - сказала Долина в начале вечера.

Долина исполнила песни "Льдинка", "Не надо слов", "Я не умею танцевать" и другие. Зал аплодирует после каждой песни, за полчаса концерта певице подарили три букета. Почти все столики в баре заняты. Во время исполнения песни "Три белых коня" зал наизусть спел все слова, когда Долина протянула им микрофон.

Дело о продаже квартиры певицы приобрело общественный резонанс по причине того, что покупательница Полина Лурье лишилась жилья и отданных за него денег, поскольку артистка в судах изначально доказала, что оформила сделку под влиянием мошенников. 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, постановив, что собственность остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.