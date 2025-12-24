СМИ: Долина в течение двух недель переводила деньги на 14 разных счетов

Народная артистка России Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 14 банковских счетов в двух банках, при этом процесс длился более двух недель — с 3 по 19 апреля 2024 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.

© Вечерняя Москва

По информации СМИ, злоумышленники перед преступлением завладели счетами и картами 14 человек, большинство из которых не подозревали о злых намерениях в отношении артистки. Это вскрылось, когда на них поступил судебный иск о взыскании миллионов рублей, которые Долина переводила на их счета.

— Переводы продолжались с небольшими перерывами до 19 апреля, за это время певица перевела деньги на девять разных счетов. Всего за апрельскую фазу аферы мошенники получили от Долиной более 66 миллионов рублей. Минимальный транш за день составлял 3 миллиона рублей (11 и 15 апреля), а наибольшую сумму певица перевела 5 апреля — 16 миллионов рублей, — говорится в материале.

Ранее Верховный суд (ВС) России встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, может ли артистка подать апелляцию и когда она освободит квартиру.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица плачет по ночам из-за масштабного скандала вокруг недвижимости. По его словам, артистка не согласна с решением Верховного суда РФ, и добавил, что Долина не планирует сдаваться: она хочет обжаловать приговор в апелляционном суде.