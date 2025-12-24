Самойлова рассказала, кому достанется имущество после развода

Блогер Оксана Самойлова рассказала о том, кому достанется имущество после ее развода с Джиганом. Об этом сообщает Starhit.

По словам Самойловой, она хочет поддерживать с Джиганом хорошие отношение, даже после развода. При этом она добавила, что в 2020 году они заключили брачный договор — так как с момента подписания документа прошлом более трех лет, оспорить его уже нельзя. Согласно договору, все совместно нажитое имущество до 2020-го после развода перейдет Оксане.

Самойлова также добавила, что Джиган ничего ей не дарил, а вот она регулярно преподносила мужу подарки.

«Я же травмированная, к тому же я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине», — заявила она.

Блогер также заявила, что сейчас Джиган стал «лучшей версией себя», но она все равно не будет прощать супруга. Она объяснила это тем, что его новый образ лишь временная перемена.