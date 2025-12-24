Дикие танцы Натальи Штурм на яхте вызвали недоумение в соцсетях

Наталья Штурм в очередной раз смутила своих фанатов. Артистка исполнила на палубе яхты довольно откровенный танец. Кадры вызвали много вопросов у фолловеров.

Исполнительница нетленки «Школьный роман» от души отрывалась на палубе. На Штурм был купальник и прозрачное летнее платье. Она активно двигалась, принимая различные позы. Несмотря на качку, Наталья продолжала выплясывать как ни в чем не бывало.

«Танец на яхте для вас, мои любимые!» — подписала кадры артистка.

Фолловеры отреагировали на видео Натальи недоумением. Она не в первый раз показывает свои необычные танцы, которые больше смущают пользователей соцсетей, чем восхищают.

«Началось утро в колхозе», «Штормит Наташку», «Тебе б молодого жеребца рядышком», «Не вывались, а то увлечешься», «Танец для нас? А нам это надо?», «Грация кошки, ловкость картошки», «Вот ее понесло! В ночнушке из штор», — высмеяли танец Натальи подписчики.

