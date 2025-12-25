15-летний сын Дибровой отказался жить с Товстиком: сбежал к отцу

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина рассекретила отношения с соседом Романом Товстиком. Парочка на днях появилась вместе на публике. Бизнесмен и модель выглядели влюбленными.

© соцсети

Полина решила, что раз роман больше не нужно скрывать, то стоит показать публике, что происходит дома. Оказалось, что Товстик и его дети уже живут с Дибровой и ее сыновьями. Только старший сын Полины предпочел остаться с отцом.

15-летний Александр не очень хорошо отреагировал на попытку мамы перевезти его в другой дом. Хоть особняк находится и по соседству с домом Дмитрия, сын заявил, что от отца не съедет.

"Саша действительно не хочет никуда идти: ему там интересно и хорошо. Потому что я всегда говорила, что папа у нас как волшебник — спускается и показывает все интересное и развлекательное, а мама учит не разбрасывать вещи и правильно питаться. Конечно, он сбежал к отцу", — поделилась Диброва.

Полина не переживает по этому поводу. Она уверена, что скоро сын сам перенесет свои вещи в ее дом.

"Ну, подросток. Но сегодня, например, у него заболела голова. И он пришел к маме. Ну, собственно, так и живем", — рассказала бывшая жена телеведущего.

Однако поклонники Полины отметили, что зря она так легкомысленно отнеслась к этой проблеме. Народ уверен, что на решение Саши повлияло появление в доме чужого мужчины — бизнесмена Романа Товстика, а также трех его старших детей, не захотевших оставаться с матерью после развода родителей. Народ советует Дибровой внимательнее отнестись к желанию сына, чтобы не потерять с ним связь.