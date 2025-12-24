Лепс потерял 40 миллионов рублей на ресторанном бизнесе

Из-за убыточного ресторанного бизнеса Григорий Лепс потерял 40 миллионов рублей, — сообщает «Звездач». По данным телеграм-канала, артист владеет 80% компании ООО «Лофт групп». Организация занимается доставкой продуктов питания и ресторанным бизнесом.

© Super.ru

Несмотря на неудачи в бизнесе, певец на безденежье не жалуется. Несмотря на то что свадьба на 700 гостей была отложена якобы из-за необходимости подкопить, как артист, так и его избранница на днях поделились с журналистами новой версией.

Пара считает, что в текущих реалиях настолько масштабное торжество неуместно. Более того, Григорий задумывается над тем, чтобы просить разрешения у президента.

К счастью, у Григория есть возможность подзаработать в новогоднюю ночь: известно, что он не ограничится одной площадкой и выступит как минимум на двух мероприятиях. Авроре Кибе придётся встречать Новый год без любимого.