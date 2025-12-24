Кадышева установила рекорд стоимости за выступление

Надежда Кадышева оказалась самой дорогой артисткой на новогодних корпоративах в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, за одно выступление народной артистки придется заплатить 50 миллионов рублей. Причем, как уточняют журналисты, Кадышева соглашается далеко не на все предложения. Сумма стала рекордной в сегменте. Также в топе самых дорогих исполнителей находятся группа «Ленинград» и Филипп Киркоров. Их гонорары стартуют от 20 миллионов рублей за 40-минутное выступление.

Ранее стало известно, что народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева не сдержала слез на съемках новогоднего шоу из-за поддержки массовки.