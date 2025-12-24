Народ ахнул, увидев Наташу Королеву: вот что она сделала с собой

Наташа Королева в свои 52 года выглядит восхитительно. Поклонники исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" называют ее одной из самых красивых певиц на отечественной сцене.

А Королева и рада стараться. На днях Наташа опубликовала серию фотографий, на которых предстала в винтажном образе 1920-х. Народ от снимков обомлел. Артистка для фотосессии нарядилась в облегающее бархатное платье до щиколоток и белоснежную шубку.

Волосы Королева уложила волнами, а дополнила образ диадемой со стразами и туфлями на шпильке. Макияж с акцентом на губы еще сильнее омолодил артистку.

Поклонники оценили преображение Наташи. Люди в восторге от снимков.

"Обворожительная красавица! Смотрю на тебя, прям завораживаешь своей уникальной красотой"; "Образы шикарные"; "Восторг" А на первом фото сразу показалось, что Орнелла Мути"; "Ах, какая женщина!" — рассыпались в комплиментах подписчики Королевой.

© соцсети

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что на днях артистка блистала на 25-летии невестки. Мелисса Волынкина теперь часто выходит в свет с мамой Архипа. Наташа Королева оплатила невестке операцию на челюсти и старается познакомить ее с важными людьми. Мелисса работает визажистом, пара звездных клиентов ей точно не помешает.