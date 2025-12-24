Сбежавший в Америку профессор Лебединский заявил о новых проблемах

Чуть больше десяти лет назад профессор Лебединский сбежал на ПМЖ в Америку. За рубежом некогда популярному в России исполнителю приходится явно несладко. Бывшая звезда регулярно жалуется на свою жизнь. А на днях Лебединский заявил о новых проблемах.

© Московский Комсомолец

- Ребята и девчата, - обратился он к подписчикам в социальных сетях. - Срочно объявляю сбор на жизнь. Был вынужден взять в долг опять на счета. Надо и за аренду, и за проценты по кредитным картам, за электричество, и долги срочные отдавать.

Надо отметить, что это не первое обращение исполнителя хита «Я убью тебя, лодочник» к подписчикам за помощью. Он уже не раз просил у них деньги. Судя по тому, что он делает это с периодичностью, серьезной помощи ему никто не оказывает.

- Я … (замучился – авт.) так существовать, - продолжил бывший артист. - Простите.

В сети считают, что все происходящее с Лебединским – не что иное, как наступившая расплата за русофобию. После бегства из России певец регулярно критиковал происходящее в нашей стране. Этим он делится на своей страничке в социальных сетях. К слову, отклик получал небольшой.

Напомним, не так давно профессор Лебединский заявил, что больно и мучительно просыпается каждый день уже на протяжении многих лет. Певец заявлял, что давно находится в депрессии, из-за чего страдает от боли, тревоги и разъедающего чувства беспомощности. Жаловался Лебединский не только на проблемы психологического плана. Певец заявлял, что у него начались серьезные проблемы с зубами. И очень радовался, когда недавно врач-стоматолог, эмигрировавший в Америку, сделал ему зуб бесплатно.