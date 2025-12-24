Пятно на репутации и серьезная потеря: тяжелый груз славы Димы Билана

Представить современную эстраду без Димы Билана невозможно. Его дебютный альбом «Ночной хулиган» вышел в 2003 году, и с тех пор артист регулярно выпускал новые хиты. Starhit вспомнил историю жизни знаменитости в день его 44-летия.

Успешное сотрудничество

Виктор Белан родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесской республики, но уже через год родители перевезли его в Набережные Челны. После семья переехала в кабардино-балкарский город Майский. Рядом с будущим певцом росли старшая сестра Елена и младшая Анна.

Будущий артист с детства интересовался музыкой, играл на аккордеоне и пел. Первой крупной победой Белана стал конкурс «Молодые голоса Кавказа», а в 1999 году он приехал в Москву ради фестиваля «Чунга-Чанга» и получил диплом из рук самого Иосифа Кобзона. Вскоре Виктор вернулся в столицу и поступил в «Гнесинку».

«С самого начала учебы педагоги мне прочили карьеру оперного певца. Но я понимал, что быть великим тенором мне… неинтересно. Я слушал другую музыку. И пел другие песни», — пояснял артист.

На судьбу певца повлияла встреча с продюсером Юрием Айзеншписом. В сотрудничестве с ним артист засветился на «Новой волне», снял первые клипы и взял псевдоним Дима Билан, в дальнейшем вписав имя и в паспорт. Он отмечал, что Дмитрием звали его деда, которого он очень любил.

В то время Билан выпускал хит за хитом: «Ночной хулиган», «Ты должна рядом быть» и «На берегу неба». Он выигрывал «Золотой граммофон», становился героем премии МУЗ-ТВ, записывал песни на английском, расширяя аудиторию. Прорывом для карьеры оказалось «Евровидение»: в 2006 году с композицией Never Let You Go он занял второе место, а в 2008-м Believe принесла ему безоговорочную в международном конкурсе.

Билан продолжал выигрывать награды МУЗ-ТВ, а в 2021 году был признан артистом 25-летия. Популярностью пользовались и коллаборации: «Пьяная любовь» с Polina, «Ты не моя пара» с Мари Краймбрери, «Знаешь ли ты» с МакSим. Опыт позволил начать ему давать советы начинающим исполнителям: Билан появился и во взрослом, и в детском «Голосе».

Также артист озвучивал мультфильмы и сам появлялся в эпизодах кино, а в 2016 году получил главную роль в картине «Герой».

Пиар-роман

Билан ни разу не был женат и не обзавелся детьми. Артист говорил, что задумается о наследниках позднее, после 40. Однажды он признался, что назвал бы дочку Алисой: в честь героини фильма «Гостья из будущего».

Самым растиражированным романом Билана можно считать отношения с моделью Леной Кулецкой. Влюбленные были вместе четыре года, а новости о разрыве пары оказались болезненными для поклонников.

«В той суете было слишком много полуобещаний. Стоит любому твоему слову получить огласку, как общественность на тебя начинает давить, к чему-то склонять. Мне это не понравилось», — пояснял Билан.

Однако в 2010 году певец сам обмолвился, что совместная жизнь с Кулецкой была лишь пиаром. Когда девушка продолжила муссировать тему романа, поклонники запутались окончательно, а некоторые решили, что модель решила не рушить красивый миф.

Позднее СМИ заявляли об отношениях Димы с Димы с Юлианой Крыловой и Аделиной Шариповой, а в 2018-м ходили слухи о романе с тренером по йоге Инной Андреевой. Исполнитель не комментировал сплетен и лишь раз поделился драматичной историей из своей жизни.

«У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался и любил. Это абсолютная правда. Мы на какое-то время расстались с ней, потом встретились через года и подумали, что надо попробовать. Доверия и так особо ни к кому нет. Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо и налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка — и снова неудачно», — рассказывал Билан.

Случившееся сильно ударило по психике артиста: он пережил жуткий стресс и начал пить. С девушкой после произошедшего Билан расстался — «невозможно было смотреть друг другу в глаза».

Пятно на репутации

Неизвестно, стал ли выкидыш причиной, но в одно время окружающие нередко говорили о проблемах Билана с алкоголем. В 2019 году он выступал в Самаре нетрезвым, а зрители написали петицию. Артист извинился перед поклонниками, а в знак примирения не только дал новый концерт, но и подарил городу обустроенную детскую площадку.

Не все верили, что исполнитель ограничился выпивкой: ходили слухи об употреблении запрещенных веществ. Тем не менее фанаты простили Билана, а коллеги поддержали, отметив, что он большой артист и имеет право на ошибку. Позднее он и вовсе сказал, что это был чей-то заказ — мол все было не так плохо, как это преподнесли.

Однако в 2021 году певец вновь вышел на сцену нетрезвым: гости корпоратива засняли Билана, который вел себя странно. Наученный горьким опытом артист сразу записал поклонникам видео, где попытался объяснить, что с ним случилось.

«Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить…», — заявил Билан.

Тяжелая потеря

В 2021 году ударом для артиста стала смерть коллеги по «Голосу» Александра Градского: в студии шоу, где вспоминали усопшего, он не мог сдержать слезы. Однако на похороны композитора артист не пришел. Могилу музыкант посетил лишь на девятый день после ухода наставника телешоу из жизни.

«Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном. У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь. Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте. Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие. Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!», — комментировал снимки с кладбища Билан.

Поклонники в результате встали на сторону певца и посоветовали задуматься об отдыхе и заняться здоровьем. Коллеги же в очередной раз поддержали артиста в истории со скандальным выступлением.

В последние пару лет о Билане слышны лишь позитивные новости. Фанатам остается надеяться, что однажды и семейный статус артиста изменится, ведь он давно мечтает о семье.