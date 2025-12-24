«Никто не знал»: сестра Фриске рассказала о новом муже

Блогер Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы Жанны Фриске, поделилась подробностями о свадьбе с блогером Ислямом Малековым. Как сообщает Starhit, оказалось, что влюбленные вместе уже достаточно давно, а об их свадьбе никто не знал.

Фриске рассказала о бракосочетании в начале декабря. Выяснилось, что блогер встречается с Малековым уже два года. По словам Натальи, любовь нашла ее тогда, когда она «меньше всего ожидала».

«В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Так и у меня: тихо, без лишнего шума появился тот самый человек… Надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива! Особенно радует, что у нашей маленькой Луны теперь есть любящий папа», — заявила она.

О замужестве дочери не знали даже родные — родители Владимир и Ольга Фриске. Наталья призналась, что не хотела этим делиться и предпочла бы «оставить эту новость только для себя».

Напомним, что для Натальи Фриске это уже третий брак. О первом муже сестры знаменитости информации нет. Вторым был сотрудник МЧС Сергей Вшивков — брак с ним распался через пять лет. В 2022 году Наталья стала матерью благодаря процедуре ЭКО. С отцом девочки Луны она рассталась еще до родов.