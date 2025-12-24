«Я созрела»: Боня заявила о желании родить от Дурова

Блогер Виктория Боня заявила, что готова завести ребенка от основателя Telegram Павла Дурова. На это обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов».

Ранее московская клиника заявила, что Дуров готов оплатить ЭКО для женщин до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму.

«Однако я созрела. Где брать сперму то?», — заявила Боня, комментируя эту новость в социальных сетях.

Канал отмечает, что блогер «даже перезрела» — Виктории уже 46 лет, что выше возрастного порога, названного Дуровым.

Напомним, что в 2024 году Дуров рассказывал, что в прошлом стал донором спермы — сперва он согласился на это по просьбе друга, столкнувшегося с бездетностью, а после сдать материал предложила клиника. Благодаря этому у него появилось свыше 100 биологических детей в 12 странах. Также бизнесмен обещал раскрыть собственный ДНК-код, чтобы при желании его дети могли находить друг друга.