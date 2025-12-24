«Называл лошадью»: Кушанашвили влез в конфликт Шаляпина и Гузеевой

Ведущий Отар Кушанашвили влез в конфликт между певцом Прохором Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. В шоу «Ностальжи» на платформе «VK Видео» он пошутил об их недавней ссоре.

В ходе шоу гости вспоминают прошлое и участвуют в викторинах. Шаляпина во время выполнения одного из заданий попросили отгадать, какой из предложенных заголовков настоящий.

«Лариса Гузеева: "Мажу лицо коровьей плацентой"? Лариса девушка интеллигентная, вряд ли бы она так сказала…», — рассуждал артист.

Внезапно его перебил Кушанашвили, который пошутил об отношениях Шаляпина и Гузеевой.

«С каких пор ты стал считать такой Ларису Гузееву, которую при мне называл лошадью Пржевальского?! С каких пор ты дружился с Ларисой Гузеевой?!», — заявил Отар.

В ответ Шаляпин расплылся в улыбке и сказал: «Ой, ну как не стыдно. Дружим ли мы? Да, нормально».

Напомним, что в конце лета между Шаляпиным и Гузеевой вспыхнул скандал в эфире шоу «Перепой звезду». Тогда певец вышел на сцену с песней «Единственная», а актриса, как член жюри, резко высказалась о его выступлении. Шаляпин тогда остро отреагировал, заявив, что «устал быть мальчиком для битья».