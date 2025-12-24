Стало известно о переживаниях Долиной на фоне скандала

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народная артистка России Лариса Долина плачет каждую ночь из-за скандала с квартирой. Его комментарий приводит aif.ru.

«Лариса Александровна безумно переживает. Насколько я знаю, она плачет каждую ночь», — рассказал медиаменеджер.

По его словам, певица не может смириться с решением Верховного суда, согласно которому собственницей квартиры осталась покупательница Полина Лурье. Дворцов сообщил, что Долина намерена обжаловать решение в апелляционном суде.

Продюсер подтвердил, что у артистки запланировано много новогодних выступлений, благодаря которым она сможет поправить свое финансовое положение. Он отметил, что считает Долину мудрой и жесткой женщиной, способной справиться с кризисной ситуацией.

«Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего, но она, как стойкий оловянный солдатик, борется и в любом случае выступает на мероприятиях», — добавил Дворцов.

Ранее стало известно, что Долина примет участие в новогодних музыкальных программах на Первом канале и ВГТРК. Артистка появится на праздничном концерте «Наш Новый год», программу покажут 1 января на Первом канале. Она также примет участие в шоу «Песня года» на телеканале «Россия», где российские исполнители подведут музыкальные итоги года.