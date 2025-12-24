Uma2rman увеличила стоимость выступлений и осталась без новогодних заказов

Группа Uma2rman (Владимир и Сергей Кристовские) увеличила стоимость корпоратива с трёх до четырёх миллионов рублей. Как итог, музыканты остались без новогодних заказов и теперь экстренно предлагают корпоративы со скидкой в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, на данный момент у артистов почти полностью свободны декабрь и январь — даже самые популярные даты.

Сейчас «Уматурман» готова выступить за 3,5 миллиона рублей — это цена за 45-минутное выступление. В райдере у Кристовских VIP-люксы в отеле и перелёт бизнес-классом. Для команды они просят восемь стандартных номеров и билеты на самолёт эконом-классом. В гримёрке должны быть масло, молоко, сгущёнка, кола, энергетик, дорогой алкоголь — текила и вино, оливье и греческий салат.

Ранее сообщалось, что Тимур Родригез стал самым невостребованным российским артистом этой зимой. Всё дело в слишком высоком гонораре — 3,5 миллиона рублей за 50 минут выступления. У певца не запланировано ни одного корпоратива на этот квартал.