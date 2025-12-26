Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва опасается за свою жизнь. Ее новый избранник Роман был вынужден нанять охрану из-за страшных угроз Елены Товстик.

В этом году внимание публики приковано к личной жизни Полины Дибровой, которая ради бизнесмена Романа Товстика оставила своего супруга Дмитрия. Предприниматель также решился на радикальный шаг и ушел из семьи. Его бывшая Елена до сих пор не может принять этот факт. Недавно брошенная женщина дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором поделилась своей болью и переживаниями.

Полина и Роман решили не отмалчиваться и представили Ксении свою версию всех происходящих событий. Диброва выразила особенно серьезную обеспокоенность поведением соперницы. По ее словам, психика Елены крайне нестабильна — она открыто угрожает новой возлюбленной бывшего мужа. Полина буквально боится за свою жизнь. Некогда близкая приятельница открыто угрожает ей совершить нападение с использованием кислоты.

Елена Товстик заподозрила Дмитрия Диброва в продаже экс-супруги

«Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника, — и он его нанял. Елена угрожает одновременно и мне, и себе. Ей нужен специалист», — заявила Диброва.

Роман же подчеркивает: изначально он планировал развестись с Еленой мирным путем. Однако женщина не захотела этого и начала настоящую войну. Бизнесмен утверждает, что не претендует на ее имущество, а также отрицает любые обвинения в физическом насилии. Диброва и Товстик просто хотят спокойно жить.