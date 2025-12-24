Шаляпин раскрыл стоимость своего гардероба

Шоумен Прохор Шаляпин в эфире шоу «Вопрос ребром» рассказал о своем гардеробе. Особое место в его коллекции занимают две вещи: норковая шуба от Loro Piana и изделие от Versace. Стоимость каждой, по его словам, достигает одного-двух миллионов рублей, передает «Звездач».

Шаляпин отметил, что дорогие вещи в его гардеробе — в основном подарки. В повседневной жизни артист, по его словам, ведет себя скромно и носит неприметную одежду.

Шаляпин рассказал, что ездит на метро по безлимитному абонементу и имеет недорогой китайской автомобиль. Он признался, что не придает особого значения вещам и одевается ярко только для работы, где у него «народное амплуа».

Ранее Прохор Шаляпин получил премию «Этичный блог» от Госдумы в номинации «Прорыв года». В декабре артист предложил включить в школьную программу больше народной музыки.

До этого Шаляпин высказался о своих неоднозначных заявлениях в адрес женщин. В интервью Общественной Службе Новостей он заявил, что не испытывает ненависти к женскому полу, а активное распространение в интернете видеозаписей с его речами является попыткой дискредитировать его как личность.