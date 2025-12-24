19-летняя Аврора Киба любит делиться неординарными подробностями своих отношений с российским певцом Григорием Лепсом. На сей раз речь зашла об интимных моментах их романа. В откровенной беседе с Мариам Тилляевой девушка рассказала о своём первом поцелуе с 63-летним исполнителем.

«Нам что, по 5 лет, что мы будем это обсуждать? Как мне надо тебе его [поцелуй] описать? Пусть будет сочным», — отметила Аврора.

В свою очередь Мариам Тилляева предложила охарактеризовать поцелуй как «вкусный». Однако Аврора отреагировала на это с явным скепсисом.

«Боже, Маша, сейчас меня стошнит», — ответила она.

В итоге собеседницы сошлись на необычном эпитете — «лепсовидный», хотя его точное значение осталось загадкой.

Вопрос свадьбы Авроры и Григория всё ещё остаётся открытым. Накануне певец объяснил, почему так долго откладывает торжество. При этом он знатно удивил журналистов и рассказал, кого планирует позвать позвать на свою свадьбу.