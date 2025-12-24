Юлия Годунова о расставании с Владом А4: «Не живет со мной и дочкой»

Блогерша Юлия Годунова намекнула на расставание с коллегой Владом А4. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Честно, мне очень сложно об этом говорить, но Новый год мы справляем вдвоем с дочкой и с нашими друзьями, и Влад не живет с нами, пока вот так можно сказать», — заявила Годунова.

Журналисты обратили внимание на кольцо на пальце блогерши и поинтересовались, сделали ли ей предложение руки и сердца. Однако знаменитость опровергла предположение корреспондента, заявив, что никогда не была замужем.

«Это кольцо в честь того, что у меня дочка родилась, розовый бриллиантик… А так-то мне никогда не делали предложение, я не была замужем», — поделилась блогерша.

В сентябре Влада А4 (он же — Влад Бумага) и его супругу Юлию Годунову заподозрили в расставании. Журналисты издания «СтарХит» обратили внимание, что блогеры на тот момент уже долгое время не появлялись вместе на публике. Кроме того, знаменитости не выкладывали совместные фотографии в соцсети.

Тогда же некоторые интернет-пользователи предположили, что Юлия Годунова могла начать отношения с певцом Егором Кридом. Под одним из постов девушки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где она показала фото с отдыха на море, поклонники принялись писать, что она встречается с поп-исполнителем.

Однако в октябре Юлия Годунова поделилась фото с супругом на фоне слухов о расставании. Блогеры вместе посетили конференцию VK.