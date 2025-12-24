Дочь Даны Борисовой ответила хейтерам, критикующим ее работу

Дочь телеведущей Даны Борисовой решила публично ответить на критику своей профессиональной деятельности. 18-летняя Полина с осени этого года работает журналистом.

© Соцсети

Российская телеведущая Дана Борисова становилась мамой лишь однажды. Дочь Полину она родила в отношениях с бизнесменом Максимом Аксеновым. В этом августе девушке исполнилось 18 лет. Почти сразу после наступления совершеннолетия она устроилась на свою первую работу. Полина стала журналистом.

Девушка также не стала забрасывать свой личный блог. И иногда там появляются весьма нелицеприятные комментарии. Дочь телезвезды упрекают в отсутствии профильного образования и профессиональных навыков. Накануне она решила ответить на эти выпады. Полина записала видеообращение, в котором напомнила аудитории о своем возрасте. Она подчеркнула, что в 18 лет странно требовать наличия диплома вуза. У нее пока есть только школьный аттестат с отличными оценками. Профильные для журналистики предметы были сданы ею идеально.

Аксенова совмещает свою работу с обучением в школе «Останкино». Несмотря на отсутствие высшего образования, работодатели довольны ее успехами. Дочь Даны Борисовой уверена в своем таланте и грамотной речи, которую, по мнению коллег, она унаследовала от матери.