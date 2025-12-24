Боярская показала, что Матвеев вручил ей на юбилей

Супруг и старший сын сумели удивить именинницу. Актриса не могла не похвалиться подарками от родных.

Елизавета Боярская с размахом отметила свое 40-летие. Актриса поделилась колоритными кадрами с праздничного банкета, который состоялся накануне.

Подарков, цветов и комплиментов было не счесть, но особую ценность для звезды составили сюрпризы от самых дорогих сердцу мужчин, сына и супруга, Максима Матвеева. Именинница не стала показывать наследника, но, судя по всему, имела в виду старшего ребенка, Андрея. Младшему, Грише, пока всего семь лет, и едва ли он сумел бы подготовить такой подарок.

«Сын испек медовик», — с гордостью сообщила артистка, показав аппетитный кусок пирога. Муж тоже не отставал, правда сам кулинарить не стал, заказав роскошный торт, украшенный короной. «Муж подарил торт с короной. Буду теперь в ней мыть посуду», — пошутила Елизавета.

В завершение она опубликовала кадры с самого торжества, где от души танцевала в кожаных мини-шортах, сапогах-ботфортах и блузе с вырезами на плечах. Праздник стал для артистки финальным поводом расслабиться перед финальной предновогодней неделей.

До 1 января ей предстоит сыграть еще в пяти спектаклях, а значит впереди напряженные репетиции и волнительные выходы к любимому зрителю