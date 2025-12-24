Что будет с популярностью Надежды Кадышевой в 2026 году: неутешительный прогноз

Певец и композитор Илья Гуров высказал предположение, что в 2026 году Надежда Кадышева утратит статус самой высокооплачиваемой артистки России — её популярность начнёт снижаться. В беседе с «Газетой.ru» он также допустил, что новым рекордсменом по гонорарам может стать певец Шура.

По мнению Гурова, востребованность Кадышевой снижается из‑за того, что она выступает совместно с сыном. Артист подчеркнул: публика нередко реагирует на наследника солистки ансамбля «Золотое кольцо» неодобрительно. Зрителям не нравится, что певица чересчур активно продвигает своего преемника.

«Мне не раз попадались ролики в социальных сетях, где люди, идя на концерт Надежды, были вынуждены с кислыми лицами стоять и смотреть на её сына. Это ни в коем случае не плохо, преемственность поколений должна быть и имеет место, но, как мне кажется, нужно было это делать немного мягче и аккуратнее, и тогда к сыну Надежды Кадышевой было бы более лояльное отношение», — отметил Гуров.

Илья уверен, что на отечественной сцене достаточно исполнителей, способных занять место Кадышевой и завоевать симпатии молодого поколения.

Ранее сообщалось, что у сына Надежды Кадышевой обнаружен долг перед налоговой.