Стала известна судьба номеров Ларисы Долиной в новогодних шоу

Народная артистка России Лариса Долина вошла в число участниц новогодних шоу на Первом канале и ВГТРК. Об этом сообщает ТАСС.

Долина появится на большом праздничном концерте «Наш Новый год», который будут транслировать на Первом канале 1 января. Артистка споет с Еленой Север. Помимо этого, Долина появится на «Песне года» на телеканале «Россия».

23 декабря генеральный директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что номер Долиной в фильме «Невероятные приключения Шурика» останется в финальном монтаже. У народной артистки в картине есть музыкальный номер, в котором она поет песню рэперши Инстасамки «За деньги да».

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.