Фадеев: ИИ способствует снижению качества музыки

Массовое распространение ИИ-контента на музыкальных платформах привело к снижению общего уровня качества выпускаемой музыки. Таким мнением поделился композитор и продюсер Максим Фадеев в интервью ТАСС.

"С ростом присутствия ИИ-контента на площадках заметно упала планка качества продукта - появились тысячи "артистов, композиторов, аранжировщиков", которые без стеснения заливают на площадки ИИ-треки в очень низком качестве", - сказал Фадеев.

По его словам, проблема заключается не в самой технологии, а в отсутствии профессионального подхода. "Как я уже говорил - с ИИ тоже нужен талант и мозг. Поэтому радость от получения мгновенного результата не поможет этим новоиспеченным композиторам, так как профессию никто не отменял", - отметил он.

Фадеев также подчеркнул, что искусственный интеллект является инструментом, а не заменой творческим специалистам. "ИИ - это не конкурент режиссерам, а новая кисть в их руках. Он удешевляет и ускоряет продакшн, позволяет визуализировать самые безумные идеи, которые раньше были не по бюджету", - добавил продюсер.

Он сообщил, что его команда активно использует ИИ в работе, в том числе при создании аранжированных и вокальных демо-треков, которые направляются артистам и аранжировщикам как творческий ориентир.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.