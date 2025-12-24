Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассмешил голливудского актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры. Политик пошутил, что «от Слая не дождешься помощи», пишет РИА Новости.

Звезда вошел в группу актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году наградил премией в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет на выручку», — отшутился Трамп.

При этом глава Белого дома назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что актер сделал фантастические вещи.

Ранее стало известно, что президент США стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Глава организации Джанни Инфантино объявил политика обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. В ответ на это Трамп заявил о необходимости переименовать американский футбол.

До этого Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удалось спасти миллионы жизней.