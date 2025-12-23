Стало известно, выступит ли Долина на новогодних огоньках

Стало известно, будет ли выступать певица Лариса Долина на новогодних огоньках по ТВ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации издания, Долину пригласили стать участником нескольких передач нескольких новогодних музыкальных программ. В частности, она появится на Первом канале и телеканале «Россия».

Уточняется, что 1 января на Первом канале состоится большой праздничный концерт «Наш Новый год», в анонсе которого упоминается номер Долиной. А на телеканале «Россия» она появится на шоу «Песня года».

«На телеканале "Россия" - главный концерт страны! Участвуют все звезды! На сцене лучшие исполнители 2025 года: <...> Григорий Лепс, Лариса Долина, Artik & Asti и многие другие», — сообщает в пресс-релизе.

