Российская певица предложила ввести цензуру

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, посетила Госдуму РФ и предложила внедрить в стране музыкальную цензуру. На это в своем Telegram-канале Алена Жигалова.

© Lenta.ru

Бойко призвала создать специальный комитет, который мог бы «отсеивать деструктивные песни», в частности, композиции, созданные с помощью нейросетей, и песни, которые становятся вирусными в TikTok.

Mia Boyka объяснила свою инициативу борьбой за «здоровое и позитивное музыкальное пространство». Также она отметила, что возрастные маркировки в соцсетях неэффективны, так как дети могут ставить любую дату рождения в своих аккаунтах.

Ранее стало известно, что Mia Boyka жестоко ведет себя с детьми, потому что была травмирована в детстве.