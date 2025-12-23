Киркоров впервые прокомментировал слова Пугачевой о «дружеском» браке

Известный певец и шоумен Филипп Киркоров в ходе шоу «Натальная карта» впервые прокомментировал слова артистки Аллы Пугачевой о том, что их брак был «помощью другу». Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Ранее певица рассказала о своих пяти замужествах. Певица призналась, что настоящих браков у неё на самом деле были только два — первый с Миколасом Орбакасом и последний с Максимом Галкиным*.

Три промежуточных брака Пугачева назвала «помощью другу». Она пояснила, что Александру Стефановичу требовалась прописка, Евгению Болдину — возможность выезжать за рубеж, Киркорову — помощь, поддержка и раскрутка.

Телеведущая Олеся Иванченко попросила шоумена прокомментировать слова бывшей супруги о фиктивном браке.

Киркоров ответил, что не видит в этих словах ничего обидного. По его словам, Пугачева просто вспоминала их совместную жизнь.

«Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни. Я ей благодарен, и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы», — разъяснил певец.

Киркоров констатировал, что с благодарностью вспоминает проведённые вместе годы, помощь и поддержку в творчестве и личном.

*Признан иноагентом Минюстом РФ.