Билеты на концерт Долиной распродали накануне мероприятия

Большая часть билетов на концерт певицы Ларисы Долиной в московском баре Petter была распродана накануне мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, бар может вместить в себя 93 зрителя. При этом, днем 23 декабря в продаже находилось 45 билетов, но к вечеру их осталось только 16. Отмечается, что оставшиеся билеты можно приобрести от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения.

Концерт продлится чуть более часа. Позиции из меню в стоимость билета не входят.

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры в Москве Полине Лурье. После подписания сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников — тогда суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом.

Назван срок выселения Долиной из квартиры

Ранее стало известно, что Долина не собирается уходить со сцены в ближайшее время.