Яна Чурикова высказалась о сложной ситуации на шоу «Голос»

Яна Чурикова раскрыла причины возможного переноса съемок шоу «Голос»

Илья Родин

Съемки шоу «Голос», к которым команда готовилась шесть месяцев, пройдут в авральном режиме, если певица Анна Асти сможет приехать в студию. В противном случае, они будут перенесены на январь, рассказала журналистам «Комсомольской правды» телеведущая Яна Чурикова.

По данным газеты, исполнительницу за день до начала съемок, назначенных на 23 декабря, «свалил жуткий гонконгский грипп».

Чурикова пояснила, что даты слепых прослушиваний определяются «сильно заранее»: первый вызывной присылают в начале сентября.

Это обусловлено тем, что нужно согласовать графики не только четырех звезд — наставников проекта — но и огромной съемочной команды, а еще всех участников (более 100 человек на первом этапе проекта), заметила телеведущая.

По ее словам, за 13 сезонов взрослого, 12 сезонов детского и 5 сезонов «сеньорской» версии (60+) «Голоса» ни разу не было срывов, история с Асти — первый случай.

«Мы же все такие: в каком бы ты состоянии не был, не прийти на съемку или выступление просто невозможно и недопустимо. Потому что не можешь подвести людей. Так что я могу представить, насколько плохо было с утра Ане, раз она не смогла собраться», — отметила Чурикова.

Телеведущая уточнила, что пока нет понимания, сможет ли певица восстановиться до завтра, 24 декабря. В том случае, если да — съемки будут, но в авральном режиме, за два дня придется сделать то, что запланировано на три, «снимать будут до потери пульса».

В том случае, если исполнительница не сможет появиться на съемках — все придется перенести на январь, констатировала Чурикова.