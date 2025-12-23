Зритель скончался на концерте Прохора Шаляпина

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что на одном из его концертов скончался зритель. Об этом он сообщил в шоу «Вопрос ребром».

Артист признался, что трагедия произошла прямо на его глазах. Гость мероприятия, на котором выступал Шаляпин, танцевал под его песни и в какой-то момент просто упал. Мужчину пытались реанимировать, но безуспешно.

Певец отметил, что ситуация его шокировала.

«Но я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего», — уточнил Шаляпин.

Шаляпин обрушился на опубликовавшего анализ его личности психолога

Ранее Шаляпин назвал обвинения в ненависти к женщинам попыткой очернить его образ. Он подчеркнул, что не испытывает ненависти к женщинам, но придерживается традиционных взглядов.